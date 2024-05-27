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"Челси" выбрал главного кандидата на пост главного тренера

"Челси" выбрал главного кандидата на пост главного тренера "Челси" работает над назначением нового главного тренера после решения уволить Маурисио Почеттино.
Футбол
27 мая 2024 г. 16:52
Челси выбрал главного кандидата на пост главного тренера

"Челси" работает над назначением нового главного тренера после решения уволить Маурисио Почеттино.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, в качестве кандидата номер один лондонцы определили Энцо Мареску, под руководством которого этой весной "Лестер" выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу.

По данным источника, переговоры между "Челси" и Мареской находятся на продвинутой стадии. Лондонскому клубу придется заплатить за 44-летнего специалиста компенсацию в 10 миллионов фунтов.

"Челси" занял в Премьер-лиге шестое место и получил путевку в следующий розыгрыш Лиги конференций.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin baş məşqçi postuna əsas namizəd açıqlanıb

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