"Челси" выбрал главного кандидата на пост главного тренера

"Челси" работает над назначением нового главного тренера после решения уволить Маурисио Почеттино.
Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, в качестве кандидата номер один лондонцы определили Энцо Мареску, под руководством которого этой весной "Лестер" выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу.
По данным источника, переговоры между "Челси" и Мареской находятся на продвинутой стадии. Лондонскому клубу придется заплатить за 44-летнего специалиста компенсацию в 10 миллионов фунтов.
"Челси" занял в Премьер-лиге шестое место и получил путевку в следующий розыгрыш Лиги конференций.