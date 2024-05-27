О нас

В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков

В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков.
Футбол
27 мая 2024 г. 15:50
В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков

В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Азербайджана, за играми текущего тура наблюдали 24 300 зрителей, что является абсолютным рекордом сезона.

До этого самый высокий показатель был зафиксирован в XXXII туре (13 800 зрителей).

Всего на 180 матчах чемпионата присутствовало 276 487 зрителей. В среднем за каждой игрой наблюдали 1 536 болельщиков.

Матч "Сумгайыт" - "Карабах" XXXII тура и "Сумгайыт" - "Габала" XXXVI тура посмотрело рекордное количество зрителей - 9 300 человек. За матчем XXI тура между "Сумгайытом" и "Нефтчи" наблюдали 8 100 зрителей.

Хотя "Сумгайыт" принял три игры с наибольшим количеством зрителей, самое большое количество болельщиков за сезон собрал "Туран Товуз". "Нефтчи" занимает третье место по данному показателю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasının XXXVI turunda azarkeş rekordu qeydə alınıb

Самое читаемое

В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
20 мая 2024 г. 20:22
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi