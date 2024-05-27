В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков

В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков.

В XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана зафиксирован рекорд болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Азербайджана, за играми текущего тура наблюдали 24 300 зрителей, что является абсолютным рекордом сезона.

До этого самый высокий показатель был зафиксирован в XXXII туре (13 800 зрителей).

Всего на 180 матчах чемпионата присутствовало 276 487 зрителей. В среднем за каждой игрой наблюдали 1 536 болельщиков.

Матч "Сумгайыт" - "Карабах" XXXII тура и "Сумгайыт" - "Габала" XXXVI тура посмотрело рекордное количество зрителей - 9 300 человек. За матчем XXI тура между "Сумгайытом" и "Нефтчи" наблюдали 8 100 зрителей.

Хотя "Сумгайыт" принял три игры с наибольшим количеством зрителей, самое большое количество болельщиков за сезон собрал "Туран Товуз". "Нефтчи" занимает третье место по данному показателю.