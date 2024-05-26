Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Винсена Компани будущим тренером "горожан".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Винсена Компани будущим тренером "горожан".

Как передает Report , слова испанского специалиста приводит журналист-инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети X.

"Винсент Компани станет будущим тренером "Манчестер Сити", запомните мои слова. Да, это обязательно произойдет. Ты позвонишь мне, когда это произойдёт", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Компани близок к назначению на пост главного тренера "Баварии". На данный момент бельгиец возглавляет "Бернли". Под его руководством команда вылетела из английской Премьер-лиги, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона.

Специалист также занимал пост главного тренера "Андерлехта".