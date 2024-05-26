Сегодня будут подведены итоги Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2023/2024

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги сезона 2023/2024.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги сезона 2023/2024.

Как сообщает Report , в последних матчах 36-го тура сойдутся "Туран Товуз" - "Кяпаз" и "Карабах" - "Араз-Нахчыван".

Товузский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков, "Кяпаз" расположился на 8-й позиции (35 баллов). "Араз-Нахчыван" набрал одинаковое количество очков и по дополнительным параметрам находится на 9-м месте.

Гарантировавший чемпионство "Карабах" имеет в активе 82 очка.

Премьер-лига Азербайджана

XXXVI тур

17:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Судьи: Рашад Ахмедов, Керим Зейналов, Сянан Атаев, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Товузский городской стадион

"Араз-Нахчыван" – "Карабах"

Судьи: Акбер Ахмедов, Рахман Имами, Асиф Абдуллаев, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Азерсун Арена".

Отметим, что после матча с "Араз-Нахчыван" состоится церемония награждения чемпиона "Карабаха".