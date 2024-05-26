Сегодня будут подведены итоги Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2023/2024

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги сезона 2023/2024.
Как сообщает
Товузский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков, "Кяпаз" расположился на 8-й позиции (35 баллов). "Араз-Нахчыван" набрал одинаковое количество очков и по дополнительным параметрам находится на 9-м месте.
Гарантировавший чемпионство "Карабах" имеет в активе 82 очка.
Премьер-лига Азербайджана
XXXVI тур
17:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Рашад Ахмедов, Керим Зейналов, Сянан Атаев, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Товузский городской стадион
"Араз-Нахчыван" – "Карабах"
Судьи: Акбер Ахмедов, Рахман Имами, Асиф Абдуллаев, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Азерсун Арена".
Отметим, что после матча с "Араз-Нахчыван" состоится церемония награждения чемпиона "Карабаха".