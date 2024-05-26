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Определились обладатели Кубков Германии и Франции по футболу

Определились обладатели Кубков Германии и Франции по футболу "Байер" во второй раз в своей истории выиграл Кубок Германии по футболу.
Футбол
26 мая 2024 г. 01:50
Определились обладатели Кубков Германии и Франции по футболу

"Байер" во второй раз в своей истории выиграл Кубок Германии по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче турнира леверкузенцы со счетом 1:0 обыграли "Кайзерслаутерн". Встреча проходила в Берлине на Олимпийском стадионе.

В составе победителей единственный гол забил Гранит Джака (16-я минута). На 44-й минуте защитник "Байера" Одион Коссуну получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Отметим, что "Байер" во второй раз в истории стал обладателем Кубка Германии, впервые команда из Леверкузена выиграла турнир в 1993 году. После этого она трижды уступала в финалах (2002, 2009, 2020).

Аналогичную награду во Франции завоевал парижский "ПСЖ".

Встреча с "Лионом", которая состоялась на стадионе "Пьер-Моруа" во французском городе Вильнёв-д'Аск, завершилась со счетом 2:1 в пользу паприжан.

Столичный клуб открыл счет в матче на 22-й минуте, отличился Усман Дембеле, которому ассистировал Нуну Мендеш. Через 12 минут Фабиан Руис сделал счет 2:0. "Лион" сумел отыграть только один мяч: на 55-й минуте отличился Джейк О'Брайен с передачи Райана Шерки.

Стоит отметить, что полный матч отыграл нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который после завершения сезона-2023/24 покидает парижскую команду. Однако отличиться результативными действиями он не сумел.

"ПСЖ" выиграл также чемпионат Франции. За 34 тура парижская команда набрала 76 очков, не оставив соперникам шансов на титул. Отрыв от ближайшего преследователя — «Монако» — составил девять очков.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Fransa, “Bayer” Almaniya Kubokunu qazanıb

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