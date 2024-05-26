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На матче "Сумгаит" - "Габала" повторился рекорд посещаемости

На матче "Сумгаит" - "Габала" повторился рекорд посещаемости В азербайджанской Премьер-лиге повторился рекорд посещаемости сезона 2023/2024.
Футбол
26 мая 2024 г. 09:21
На матче Сумгаит - Габала повторился рекорд посещаемости

В азербайджанской Премьер-лиге повторился рекорд посещаемости сезона 2023/2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло на матче XXXVI тура "Сумгаит“ – ”Габала“.

За игрой на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде наблюдали 9300 зрителей.

Этот показатель аналогичен числу зрителей на матче XXXII тура “Сумгайыт” – “Карабах”, прошедшем 28 апреля на той же арене.

Отметим, что в обоих матчах хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt" - "Qəbələ" matçında mövsümün rekordu təkrarlanıb

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