На матче "Сумгаит" - "Габала" повторился рекорд посещаемости

В азербайджанской Премьер-лиге повторился рекорд посещаемости сезона 2023/2024.

В азербайджанской Премьер-лиге повторился рекорд посещаемости сезона 2023/2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло на матче XXXVI тура "Сумгаит“ – ”Габала“.

За игрой на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде наблюдали 9300 зрителей.

Этот показатель аналогичен числу зрителей на матче XXXII тура “Сумгайыт” – “Карабах”, прошедшем 28 апреля на той же арене.

Отметим, что в обоих матчах хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.