Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол
- 15 ноября, 2025
- 23:22
Сборная Турции обыграла Болгарию со счетом 2:0 в матче отборочного этапа ЧМ-2026.
Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе Timsah Arena в Бурсе.
Первым на 18-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. На 84-й автогол оформил Атанас Чернев.
Турция за пять туров набрала 12 очков из 15 возможных, единственное поражение – от Испании. В последнем туре турецкие игроки встретятся как раз с испанцами, у которых 15 баллов и ноль пропущенных.
Испания напрямую вышла на мундиаль, а Турция сыграет в плей-офф отбора.
