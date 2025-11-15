Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

    Футбол
    • 15 ноября, 2025
    • 23:22
    Сборная Турции обыграла Болгарию со счетом 2:0 в матче отборочного этапа ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе Timsah Arena в Бурсе.

    Первым на 18-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. На 84-й автогол оформил Атанас Чернев.

    Турция за пять туров набрала 12 очков из 15 возможных, единственное поражение – от Испании. В последнем туре турецкие игроки встретятся как раз с испанцами, у которых 15 баллов и ноль пропущенных.

    Испания напрямую вышла на мундиаль, а Турция сыграет в плей-офф отбора.

