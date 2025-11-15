İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 23:42
    DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib

    Türkiyə millisi DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda Bolqarıstan yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş Bursa şəhərindəki "Timsah Arena"da keçirilib.

    18-ci dəqiqədə Hakan Çalhanoğlu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək hesabı açıb. 84-cü dəqiqədə isə Atanas Çernev avtoqol müəllifi olub.

    Türkiyə doqquz turda mümkün 15 xalın 12-ni toplayıb, yeganə məğlubiyyətini İspaniyadan alıb. Son turda türkiyəli futbolçular məhz 15 xal toplayan və qapısından top buraxmayan ispaniyalılarla qarşılaşacaqlar.

    İspaniya birbaşa mundiala vəsiqə qazanıb, Türkiyə isə seçmələrin pley-off mərhələsində oynayacaq.

    DÇ-2026 Türkiyə Bolqarıstan
    Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

    Son xəbərlər

    00:08

    Fidan: "F-35"lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilər

    Region
    23:47

    İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, dağıntılar altında qalan beş nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB

    Region
    23:42

    DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib

    Futbol
    23:41
    Video

    Bakıda yaşayış binasındakı yanğında zəhərlənən iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:20

    Hakan Fidan: ABŞ Cənubi Qafqazdakı proseslərə yaxından maraq göstərir

    Xarici siyasət
    23:17

    Pakistanda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    22:50

    Portuqaliyada "Claudia" qasırğası nəticəsində üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    22:45
    Foto
    Video

    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitində iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə atəşfəşanlıq olub

    Xarici siyasət
    22:41

    Putin Netanyahu ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti