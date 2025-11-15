DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib
Futbol
- 15 noyabr, 2025
- 23:42
Türkiyə millisi DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda Bolqarıstan yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, görüş Bursa şəhərindəki "Timsah Arena"da keçirilib.
18-ci dəqiqədə Hakan Çalhanoğlu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək hesabı açıb. 84-cü dəqiqədə isə Atanas Çernev avtoqol müəllifi olub.
Türkiyə doqquz turda mümkün 15 xalın 12-ni toplayıb, yeganə məğlubiyyətini İspaniyadan alıb. Son turda türkiyəli futbolçular məhz 15 xal toplayan və qapısından top buraxmayan ispaniyalılarla qarşılaşacaqlar.
İspaniya birbaşa mundiala vəsiqə qazanıb, Türkiyə isə seçmələrin pley-off mərhələsində oynayacaq.
