"Туран Товуз" проведет сегодня в Турции свой первый контрольный матч

Находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье футбольный клуб "Туран Товуз" сегодня проведет свой первый контрольный матч.

Как сообщает Report, команда встретится с польским клубом "Погонь" в 17:00 по бакинскому времени.

Подготовительный процесс возглавляемой Курбаном Бердыевым команды завершится 18 января.