"Туран Товуз" проведет сегодня в Турции свой первый контрольный матч
Футбол
- 17 января, 2026
- 11:18
Находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье футбольный клуб "Туран Товуз" сегодня проведет свой первый контрольный матч.
Как сообщает Report, команда встретится с польским клубом "Погонь" в 17:00 по бакинскому времени.
Подготовительный процесс возглавляемой Курбаном Бердыевым команды завершится 18 января.
Последние новости
11:44
Умер президент итальянского ФК "Фиорентина"Футбол
11:27
Определены даты проведения XIII Глобального Бакинского форумаВнешняя политика
11:18
"Туран Товуз" проведет сегодня в Турции свой первый контрольный матчФутбол
11:02
МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступленийПроисшествия
10:52
Цена азербайджанской нефти превысила $70Энергетика
10:37
Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы АрменииВ регионе
10:36
Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"Футбол
10:33
Суд продлил Самвелу Карапетяну домашний арестВ регионе
10:24