İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 10:53
    Turan Tovuz bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq

    Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Turan Tovuz" bu gün ilk yoxlama oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, qərb təmsilçisi Polşa təmsilçisi "Poqon"la üz-üzə gələcək.

    Matç Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu komandanın hazırlıq prosesi yanvarın 18-də başa çatacaq.

    Turan Tovuz Yoxlama oyunu Türkiyə poqon

    Son xəbərlər

    10:53

    "Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:49

    "Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq

    Maliyyə
    10:41

    Məhkəmə Samvel Karapetyanın ev dustaqlığı müddətini uzadıb

    Region
    10:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Energetika
    10:24

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    10:23

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    10:07

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    09:54

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti