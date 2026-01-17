"Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 10:53
Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Turan Tovuz" bu gün ilk yoxlama oyununa çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, qərb təmsilçisi Polşa təmsilçisi "Poqon"la üz-üzə gələcək.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu komandanın hazırlıq prosesi yanvarın 18-də başa çatacaq.
