"Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛ

"Туран Товуз" одержал очередную победу в Азербайджанской Премьер-лиге (АПЛ) по футболу.

Как сообщает Report, товузцы в 4-м туре принимали "Габалу", встреча завершилась победой хозяев.

Единственный гол на 55-й минуте забил Алекс Соуза. После этого результата "Туран Товуз", набрав 9 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, габалинцы взяли всего одно очко и находятся на одиннадцатом месте.

В первом матче дня "Имишли" минимально обыграл "Сумгайыт" (1:0), но получит техническое поражение за нарушение устава Профессиональной Футбольной Лиги.

Отметим, что вчера "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" (2:0), в матче "Карабах" - "Зиря" победитель не определился - 1:1. Тур завершится 14 сентября.