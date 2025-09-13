"Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛ
Футбол
- 13 сентября, 2025
- 21:29
"Туран Товуз" одержал очередную победу в Азербайджанской Премьер-лиге (АПЛ) по футболу.
Как сообщает Report, товузцы в 4-м туре принимали "Габалу", встреча завершилась победой хозяев.
Единственный гол на 55-й минуте забил Алекс Соуза. После этого результата "Туран Товуз", набрав 9 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, габалинцы взяли всего одно очко и находятся на одиннадцатом месте.
В первом матче дня "Имишли" минимально обыграл "Сумгайыт" (1:0), но получит техническое поражение за нарушение устава Профессиональной Футбольной Лиги.
Отметим, что вчера "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" (2:0), в матче "Карабах" - "Зиря" победитель не определился - 1:1. Тур завершится 14 сентября.
