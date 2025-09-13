İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 20:57
    Turan Tovuz Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    "Turan Tovuz" Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi IV turda "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Tovuz klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb. 

    55-ci dəqiqədə Aleks Souza fərqlənib. 

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 9-a çatdıran "Turan Tovuz" ikinci pillədə qərarlaşıb. Qəbələ təmsilçisi 1 xalla on birinci sıradadır. 

    Günün ilk matçında "İmişli" "Sumqayıt"ı minimal hesabla (1:0) üstələsə də, Peşəkar Futbol Liqasının əsasnaməsini pozduğu üçün texniki məğlubiyyət alacaq. 

    Qeyd edək ki, ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    Premyer Liqa Turan Tovuz
    "Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛ

