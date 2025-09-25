Трибуны стадиона в Баку перед матчем "Карабаха" названы в честь освобожденных городов
В преддверии важного матча основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и датским "Копенгагеном" Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова произвол символические изменения в названиях VIP и VVIP трибун.
Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, теперь эти зоны носят названия освобожденных от оккупации азербайджанских городов.
Болельщики смогут стать частью этого исторического матча, приобретя билеты сегодня с 15:00 через мобильное приложение iTicket.az.
Напомним, что матч между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится 1 октября в 20:45 по местному времени.
