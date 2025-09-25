Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трибуны стадиона в Баку перед матчем "Карабаха" названы в честь освобожденных городов

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 12:58
    Трибуны стадиона в Баку перед матчем Карабаха названы в честь освобожденных городов

    В преддверии важного матча основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и датским "Копенгагеном" Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова произвол символические изменения в названиях VIP и VVIP трибун.

    Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, теперь эти зоны носят названия освобожденных от оккупации азербайджанских городов.

    Болельщики смогут стать частью этого исторического матча, приобретя билеты сегодня с 15:00 через мобильное приложение iTicket.az.

    Напомним, что матч между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится 1 октября в 20:45 по местному времени.

