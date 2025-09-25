İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Qarabağ"ın oyunundan əvvəl bəzi tribunalara işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adları verilib

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:45
    Qarabağın oyunundan əvvəl bəzi tribunalara işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adları verilib

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək "Qarabağ" – "Kopenhagen" (Danimarka) oyunundan öncə Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda bəzi yeniliklər edilib.

    Bu barədə "Report"a "Qarabağ" klubundan məlumat verilib.

    Tribunalarda bəzi sektorların yerləri və adları dəyişdirilib. VIP və VVIP sektorlara işğaldan azad olunmuş şəhərlərin (Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, Xocalı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Şuşa, Xankəndi) adları veriib.

    Qarşılaşmanın biletləri bu gün saat 15:00-dan satışda olacaq və azarkeşlər iTicket.az mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn biletlərini əldə edə bilərlər.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də, saat 20:45-də start götürəcək.

    Трибуны стадиона в Баку перед матчем "Карабаха" названы в честь освобожденных городов

