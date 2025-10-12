Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Футбол
    • 12 октября, 2025
    • 10:47
    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович принял решение уйти в отставку.

    Как сообщает Report, специалист покинул свой пост после поражения его команды от Албании (1:0) в матче квалификации к чемпионату мира-2026, который состоялся 11 октября.

    "Я переговорил с президентом и генеральным секретарем Футбольного союза Сербии и подал в отставку. Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее", - заявил тренер.

    Отметим, что Стойкович возглавлял сборную Сербии с марта 2021 года. Сборная Сербии занимает третье место в группе K с 7 очками. Албания - вторая с 11 очками, Англия - первая с 15 очками.

    Serbiya millisinin baş məşqçisi istefa verib

