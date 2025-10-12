Тренер сборной Сербии ушел в отставку

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович принял решение уйти в отставку.

Как сообщает Report, специалист покинул свой пост после поражения его команды от Албании (1:0) в матче квалификации к чемпионату мира-2026, который состоялся 11 октября.

"Я переговорил с президентом и генеральным секретарем Футбольного союза Сербии и подал в отставку. Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее", - заявил тренер.

Отметим, что Стойкович возглавлял сборную Сербии с марта 2021 года. Сборная Сербии занимает третье место в группе K с 7 очками. Албания - вторая с 11 очками, Англия - первая с 15 очками.