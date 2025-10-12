İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol üzrə Serbiya millisinin baş məşqçisi Draqan Stoykoviç istefa verib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis Albaniyaya evdə uduzduqları (0:1) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunundan sonra postundan ayrılıb.

    Qeyd edək ki, Stoykoviç 2021-ci ildən yığmanın baş məçqçisi idi. Serbiya millisi K qrupunda 7 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Albaniya 11 xalla ikinci, İngiltərə 15 xalla birincidir.

    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Son xəbərlər

    11:11

    Kats girovların qaytarılmasından sonra HƏMAS-a aid tunellərin məhv ediləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    11:03

    İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:00

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib

    Futbol
    10:55
    Foto

    SOCAR-ın şəhid və qazi olan əməkdaşlarının övladları üçün tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    10:43

    Çində mağazada partlayış baş verib, ölən və xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    10:24

    Serbiya millisinin baş məşqçisi istefa verib

    Futbol
    10:18

    "İnter Mayami" dörd cavabsız qolla "Atlanta United"i məğlub edib

    Digər ölkələr
    10:03

    Azərbaycan XİN Qətərə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    10:01

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura yekun vurulur

    Komanda
