Тренер Саффет Сушич отправлен в отставку

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной команды Боснии и Герцеговины Саффет Сушич отправлен в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольного союза Боснии и Герцеговины, причиной этому стала неудовлетворительная игра сборной в отборочном этапе ЕВРО-2016.

Под руководством Сушича в последнем матче боснийцы в гостях проиграли с большим счетом сборной Израиля. После 4-х туров на счету у команды было всего 2 балла.

Отметим, что Саффет Сушич руководит национальной командой Боснии и Герцеговины с 2009 года. Он вывел команду в финальный этап ЧМ-2014. Сообщалось, что во время работы в сборной опытный тренер получал предложение от национальной сборной Азербайджана по футболу. Но Сушич в то время отказался от предложения.