Травмированный легионер сборной Азербайджана не будет прооперирован

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, получивший травму во время учебно-тренировочных сборов в составе клуба Германии "Ауэ", не будет прооперирован. Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба Робин Ленк.

Он отметил, что выяснилось что травма большого пальца руки 27-летнего нападающего оказалось не такой серьёзной. Ленк добавил, что Назаров в скором времени вернётся в состав команды: "Будет проводиться традиционное лечение. Процесс не затянется так надолго".

Отметим, что очередной матч в рамках отборочного группового раунда чемпионата мира 2018 года сборная Азербайджана проведет 1 сентября против Норвегии на выезде.