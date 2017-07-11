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    Травмированный легионер сборной Азербайджана не будет прооперирован

    Главный тренер клуба сделал заявление в связи с Дмитрием Назаровым

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, получивший травму во время учебно-тренировочных сборов в составе клуба Германии "Ауэ", не будет прооперирован. Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба Робин Ленк.

    Он отметил, что выяснилось что травма большого пальца руки 27-летнего нападающего оказалось не такой серьёзной. Ленк добавил, что Назаров в скором времени вернётся в состав команды: "Будет проводиться традиционное лечение. Процесс не затянется так надолго".

    Отметим, что очередной матч в рамках отборочного группового раунда чемпионата мира 2018 года сборная Азербайджана проведет 1 сентября против Норвегии на выезде.

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