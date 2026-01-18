Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Тоттенхэм" может уволить главного тренера

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 18:26
    Тоттенхэм может уволить главного тренера

    Английский клуб "Тоттенхэм" в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера Томаса Франка.

    Как передает Report, об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо.

    Руководство клуба пыталось оказать поддержку 52-летнему специалисту и усилить тренерский штаб, пригласив Джона Хейтингу - бывшего помощника Арне Слота в "Ливерпуле". Однако после поражения от "Вест Хэма" (1:2) в XXII туре Английской Премьер-лиги вопрос об отставке Т. Франка вновь оказался на повестке дня.

    Сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры относительно будущего тренера, и окончательное решение будет принято в самое ближайшее время.

    Отметим, что Томас Франк подписал с "Тоттенхэмом" трехлетний контракт в июне 2025 года. На данный момент команда с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

