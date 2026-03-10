El Universal: В Мехико при обрушении здания погиб человек

Один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения предназначавшегося под снос трехэтажного здания в Мехико.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal.

По информации издания, инцидент произошел на проспекте Сан-Антонио-Абад непосредственно во время проведения работ по демонтажу строения. В результате обрушения один рабочий погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован. Под завалами остаются два человека.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники службы гражданской защиты, для поиска людей задействована кинологическая группа. Территория оцеплена, в качестве меры предосторожности из прилегающих зданий и торговых точек в безопасное место были эвакуированы 57 человек.