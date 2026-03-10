Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    El Universal: В Мехико при обрушении здания погиб человек

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 06:09
    El Universal: В Мехико при обрушении здания погиб человек

    Один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения предназначавшегося под снос трехэтажного здания в Мехико.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal.

    По информации издания, инцидент произошел на проспекте Сан-Антонио-Абад непосредственно во время проведения работ по демонтажу строения. В результате обрушения один рабочий погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован. Под завалами остаются два человека.

    На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники службы гражданской защиты, для поиска людей задействована кинологическая группа. Территория оцеплена, в качестве меры предосторожности из прилегающих зданий и торговых точек в безопасное место были эвакуированы 57 человек.

    Мехико обрушение здания смертельный случай
    Ты - Король

    Последние новости

    05:26

    Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана

    Другие страны
    04:49

    Беспилотник упал на здание в Дубае

    Другие страны
    04:11

    США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Другие страны
    03:37

    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    03:03

    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Другие страны
    02:59

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    02:26

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Другие страны
    02:01

    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:44

    Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей