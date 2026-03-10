Сестра Ким Чен Ына: Совместные военные учения США и Южной Кореи наносят ущерб региональной стабильности

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала ежегодные учения Freedom Shield "провокационной и агрессивной репетицией войны", которая, по ее словам, подрывает стабильность в регионе.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство КНДР KCNA.

По ее словам, учения продемонстрировали "привычную враждебную политику" союзников в отношении Северной Кореи и "еще больше разрушат региональную стабильность".

Ким также заявила, что маневры, проходящие в Южной Корее, охватывают более 18 тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и ведутся "днем и ночью на суше, море, в воздухе, в космическом пространстве и киберсреде", якобы в отношении КНДР.

Южная Корея и США, в свою очередь, подчеркивают, что учения, проходящие с 9 по 19 марта, носят оборонительный характер и включают сценарии сдерживания, связанные с ядерной программой Северной Кореи.

Официальные лица двух стран также заявили, что эти маневры станут частью подготовки к передаче Южной Корее оперативного военного командования в военное время, которое сейчас находится у США.

Сеул рассчитывает завершить этот процесс до окончания президентского срока Ли Чжэ Мёна в 2030 году.

Учения проходят спустя месяц после того, как Ким Чен Ын на съезде правящей партии КНДР заявил о намерении сосредоточиться на дальнейшем наращивании ядерного арсенала страны.