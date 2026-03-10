Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Сестра Ким Чен Ына: Совместные военные учения США и Южной Кореи наносят ущерб региональной стабильности

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 06:45
    Сестра Ким Чен Ына: Совместные военные учения США и Южной Кореи наносят ущерб региональной стабильности

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала ежегодные учения Freedom Shield "провокационной и агрессивной репетицией войны", которая, по ее словам, подрывает стабильность в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство КНДР KCNA.

    По ее словам, учения продемонстрировали "привычную враждебную политику" союзников в отношении Северной Кореи и "еще больше разрушат региональную стабильность".

    Ким также заявила, что маневры, проходящие в Южной Корее, охватывают более 18 тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и ведутся "днем и ночью на суше, море, в воздухе, в космическом пространстве и киберсреде", якобы в отношении КНДР.

    Южная Корея и США, в свою очередь, подчеркивают, что учения, проходящие с 9 по 19 марта, носят оборонительный характер и включают сценарии сдерживания, связанные с ядерной программой Северной Кореи.

    Официальные лица двух стран также заявили, что эти маневры станут частью подготовки к передаче Южной Корее оперативного военного командования в военное время, которое сейчас находится у США.

    Сеул рассчитывает завершить этот процесс до окончания президентского срока Ли Чжэ Мёна в 2030 году.

    Учения проходят спустя месяц после того, как Ким Чен Ын на съезде правящей партии КНДР заявил о намерении сосредоточиться на дальнейшем наращивании ядерного арсенала страны.

    Ким Чен Ын США Южная Корея Северная Корея совместные учения
    Kim Çen Inın bacısı: ABŞ-Cənubi Koreya birgə hərbi təlimləri regional sabitliyə xələl gətirir
    Ты - Король

    Последние новости

    05:26

    Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана

    Другие страны
    04:49

    Беспилотник упал на здание в Дубае

    Другие страны
    04:11

    США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Другие страны
    03:37

    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    03:03

    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Другие страны
    02:59

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    02:26

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Другие страны
    02:01

    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:44

    Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей