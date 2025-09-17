Торал Байрамов назвал незабываемой победу над "Бенфикой"

Защитник "Карабаха" Торал Байрамов назвал исторической победу команды над "Бенфикой" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".

В комментарии Report футболист отметил, что этот матч станет одним из самых памятных в истории клуба.

"Это была незабываемая игра. Мы проигрывали со счетом 0:2, многие утратили веру в возможность победы. Но мы добились этой победы. Уверен, это только начало", - сказал Байрамов.

Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.