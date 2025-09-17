İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Toral Bayramov: "Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm"

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 10:13
    Toral Bayramov: Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda "Benfika" üzərində səfər qələbəsini sözlə ifadə etmək çətindir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Heydər Əliyev Hava Limanında jurnalistlərə açıqlamasında "Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov deyib.

    Müdafiəçi "Benfika" üzərində qələbənin unudulmaz olduğunu söyləyib:

    "Bu, "Qarabağ" tarixinin unudulmaz oyunlarından biri idi. Hesabda 0:2 geriyə düşdükdən sonra bəlkə də heç kim inanmırdı. Amma biz inanırdıq. İnanıram ki, davamı gələcək".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyununda Portuqaliyada "Benfika"nı üstələyib - 3:2. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsində ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Benfika" klubu

    Son xəbərlər

    10:25

    Kəmaləddin Heydərov Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:25

    İranda MOSSAD-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinən şəxs dar ağacından asılıb

    Region
    10:22

    Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"

    Digər
    10:21

    Qəzzadan təxliyə olunanların sayı 400 minə çatıb

    Digər ölkələr
    10:20

    Şuşakənddə ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    10:18

    İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    10:14

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb

    Maliyyə
    10:13

    Toral Bayramov: "Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm"

    Futbol
    10:09

    Zahid Oruc: Vətəndaşların bank borclarına görə 340 minə yaxın məhkəmə qərarı icra edilməyib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti