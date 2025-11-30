Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Топ-клубы АПЛ интересуются нападающим "Эвертона"

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 16:13
    Топ-клубы АПЛ интересуются нападающим Эвертона

    Сенегальский форвард "Эвертона" Илиман Ндиайе привлек внимание трех ведущих клубов английской Премьер-лиги.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Footmercato, "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к талантливому 25-летнему нападающему.

    По данным источника издания, скауты этих команд уже начали собирать расширенную информацию об игре сенегальца, анализируя его текущую форму, статистику и потенциал для усиления атаки. Ндиайе, как отмечается в публикации, занимает одну из ключевых позиций в списках трансферных целей указанных коллективов на ближайшие трансферные окна.

    Сенегалец стал игроком "ирисок" летом 2024 года и довольно быстро закрепился в основном составе. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу, демонстрируя стабильность и универсальность.

    Трудовое соглашение Ндиайе с "Эвертоном" действует до лета 2029 года, что может повысить стоимость сделки для потенциальных покупателей. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €35 млн. Ожидается, что борьба между топ-клубами за нападающего обещает быть ожесточенной, особенно с учетом его возраста и перспективности.

