    "Mançester Siti" və "Liverpul" afrikalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 14:49
    Mançester Siti və Liverpul afrikalı hücumçu ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Liverpul" və "Mançester Siti" klubları Seneqal millisinin futbolçusu İliman Ndiaye ilə maraqlanır.

    "Report" "Footmercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Everton" komandasında çıxış edən 25 yaşlı hücumçu "Tottenhem"in də diqqət mərkəzindədir.

    Premyer Liqa təmsilçiləri afrikalı forvardı transfer siyahıyalarına əlavə ediblər.

    Qeyd edək ki, Ndiaye cari mövsüm meydana çıxdığı 15 matçda 4 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Everton"la müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    İliman Ndiaye Everton klubu Liverpul klubu Mançester Siti

