Тахир Гёзал: "Карабах" показал Европе силу азербайджанского футбола

Президент "Карабаха" Тахир Гёзал заявил, что команда наглядно продемонстрировала силу азербайджанского футбола на европейской арене.

Как сообщает Report, об этом Гёзал заявил журналистам в аэропорту, где их встречали по возвращении с матча с "Бенфикой".

"Это великая победа. Мы посвящаем ее нашему народу и президенту Ильхаму Алиеву. Гордимся этим достижением. У "Карабаха" есть система и многолетний опыт, и сегодняшняя победа - результат сплоченности клуба. В еврокубках мы уже девять матчей подряд не знаем поражений, это великолепный клуб", - сказал Гёзал.

Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.