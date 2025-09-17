Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Тахир Гёзал: "Карабах" показал Европе силу азербайджанского футбола

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 10:35
    Тахир Гёзал: Карабах показал Европе силу азербайджанского футбола

    Президент "Карабаха" Тахир Гёзал заявил, что команда наглядно продемонстрировала силу азербайджанского футбола на европейской арене.

    Как сообщает Report, об этом Гёзал заявил журналистам в аэропорту, где их встречали по возвращении с матча с "Бенфикой".

    "Это великая победа. Мы посвящаем ее нашему народу и президенту Ильхаму Алиеву. Гордимся этим достижением. У "Карабаха" есть система и многолетний опыт, и сегодняшняя победа - результат сплоченности клуба. В еврокубках мы уже девять матчей подряд не знаем поражений, это великолепный клуб", - сказал Гёзал.

    Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0. 

    Тахир Гёзал ФК "Карабах" Лига чемпионов УЕФА
    Tahir Gözəl: "Qarabağ" Azərbaycan futbolunun gücünü Avropaya göstərdi"

    Последние новости

    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    11:34

    В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    Лента новостей