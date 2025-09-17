Tahir Gözəl: "Qarabağ" Azərbaycan futbolunun gücünü Avropaya göstərdi"
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 10:05
"Qarabağ" Azərbaycan futbolunun gücünü Avropaya göstərib.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın prezidenti Tahir Gözəl deyib.
O, Heydər Əliyev Hava Limanında komandanın qarşılanma mərasimi zamanı jurnalistlərə açıqlama verib:
"Bu, böyük zəfərdir. Xalqımıza və Prezident İlham Əliyevə həsr edirik. Qürur duyuruq. "Qarabağ"ın sistemi və illərin təcrübəsi var. Bu, klubdakı birliyin nəticəsidir. Avrokuboklarda 9 matçda uduzmamışıq. Möhtəşəm klubuq".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyununda Portuqaliyada "Benfika"ya qalib gəlib - 3:2. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsində ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb.
