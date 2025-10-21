Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

    Футбол
    • 21 октября, 2025
    • 04:51
    Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

    15-летний фланговый нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду дос Сантос получил приглашение в юниорскую сборную Португалии не старше 16 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает Португальская футбольная федерация на своём официальном сайте. Для молодого игрока это дебютный вызов в национальную команду этой возрастной группы.

    Сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" сыграет в Кубке Федераций. На турнире, проходящим в Анталье, португальцы сыграют со сборными Турции, Англии и Уэльса такого же возраста.

    Роналду-младший сыграл свой первый матч на международной арене 13 мая 2025 года во встрече со сборной Хорватии.

    Португалия Сын Роналду U16
    Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb

    Последние новости

    04:51

    Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

    Футбол
    04:25

    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

    Другие страны
    03:43

    Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    03:11

    Мака Бочоришвили: Грузия намерена углубить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    02:50
    Фото

    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Милли Меджлис
    02:26

    Трамп: Демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

    Другие страны
    01:40

    Трамп подтвердил начало работ по строительству нового банкетного зала - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:19

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    Лента новостей