Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16
Футбол
- 21 октября, 2025
- 04:51
15-летний фланговый нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду дос Сантос получил приглашение в юниорскую сборную Португалии не старше 16 лет.
Как передает Report, об этом сообщает Португальская футбольная федерация на своём официальном сайте. Для молодого игрока это дебютный вызов в национальную команду этой возрастной группы.
Сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" сыграет в Кубке Федераций. На турнире, проходящим в Анталье, португальцы сыграют со сборными Турции, Англии и Уэльса такого же возраста.
Роналду-младший сыграл свой первый матч на международной арене 13 мая 2025 года во встрече со сборной Хорватии.
