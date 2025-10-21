Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 03:49
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun cinah hücumçusu Kriştianu Ronaldunun oğlu dos Santos Portuqaliyanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasına dəvət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliya Futbol Federasiyası rəsmi saytında məlumat yayıb.
Bu, gənc futbolçunun bu yaş qrupunda milli komandaya debüt çağırışıdır.
"Qızıl top"un beşqat sahibinin oğlu Federasiya Kubokunda oynayacaq. Antalyada keçirilən turnirdə Portuqaliya eyni yaş qrupundan olan Türkiyə, İngiltərə və Uels komandaları ilə qarşılaşacaq.
Ronaldunun oğlu ilk beynəlxalq matçını 13 may 2025-ci ildə Xorvatiya yığmasına qarşı keçirib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Kriştianu Ronaldunun digər oğlu Ronaldu Junior ilk dəfə Portuqaliya millisinə dəvət alıb.
Son xəbərlər
04:17
ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyibDigər ölkələr
03:49
Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıbFutbol
03:09
Tramp: Demokratlar tezliklə şatdaun əleyhinə tədbirləri dəstəkləyəcəklərDigər ölkələr
02:38
Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyikRegion
02:23
Tramp Ağ Evin yeni banket zalının inşasını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:56
Foto
Milli Məclisin üzvləri Kolumbiyada parlament rəsmiləri ilə görüşüblərMilli Məclis
01:38
Britaniya Ukraynaya qoşun yeritmək üçün 135 milyon dollar ayırmağa hazırdırDigər ölkələr
00:56
Foto
ABŞ-nin hərbi avtomobil karvanı Polşada qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
00:27