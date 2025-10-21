İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb

    Futbol
    21 oktyabr, 2025
    • 03:49
    Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun cinah hücumçusu Kriştianu Ronaldunun oğlu dos Santos Portuqaliyanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasına dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliya Futbol Federasiyası rəsmi saytında məlumat yayıb.

    Bu, gənc futbolçunun bu yaş qrupunda milli komandaya debüt çağırışıdır.

    "Qızıl top"un beşqat sahibinin oğlu Federasiya Kubokunda oynayacaq. Antalyada keçirilən turnirdə Portuqaliya eyni yaş qrupundan olan Türkiyə, İngiltərə və Uels komandaları ilə qarşılaşacaq.

    Ronaldunun oğlu ilk beynəlxalq matçını 13 may 2025-ci ildə Xorvatiya yığmasına qarşı keçirib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Kriştianu Ronaldunun digər oğlu Ronaldu Junior ilk dəfə Portuqaliya millisinə dəvət alıb.

    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisi U16

