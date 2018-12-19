Сын Гурбана Гурбанова сделал хет-трик

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках учебно-тренировочного сбора сборная Азербайджана U19 провела последний матч.
Как сообщает Report, возглавляемый Вугаром Мамедом коллектив обыграл выступающий в Региональной лиге "Туфан" со счетом 8:0.
В составе сборной сын главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы сделал хет-трик. На матче, где Вели Мамедов и Турал Байрамлы забили по два мяча, также отличился Руфат Абдуллазаде.
Этим сборная завершила учебно-тренировочные сборы.
Şamo QuliyevАвтор новости