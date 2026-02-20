"Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 20 февраля, 2026
- 22:04
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен еще один матч 21-го тура.
Как сообщает Report, на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде местный "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой", встреча завершилась со счетом 0:0.
После этого результата представитель "города молодежи" расположился на 5-м месте турнирной таблицы с 31 очком. "Габала" же с 15 баллами занимает десятое место.
Отметим, что первом матче тура "Туран Товуз" одержал победу над "Зиря" (2:0). Итоги 21-го тура будут подведены 22 февраля.
