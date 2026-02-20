Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 20 февраля, 2026
    • 22:04
    Сумгайыт сыграл вничью с Габалой в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен еще один матч 21-го тура.

    Как сообщает Report, на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде местный "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой", встреча завершилась со счетом 0:0.

    После этого результата представитель "города молодежи" расположился на 5-м месте турнирной таблицы с 31 очком. "Габала" же с 15 баллами занимает десятое место.

    Отметим, что первом матче тура "Туран Товуз" одержал победу над "Зиря" (2:0). Итоги 21-го тура будут подведены 22 февраля.

    футбол ФК "Сумгайыт" ФК "Габала" чемпионат Азербайджана
    Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb
