"Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен еще один матч 21-го тура.

Как сообщает Report, на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде местный "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой", встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого результата представитель "города молодежи" расположился на 5-м месте турнирной таблицы с 31 очком. "Габала" же с 15 баллами занимает десятое место.

Отметим, что первом матче тура "Туран Товуз" одержал победу над "Зиря" (2:0). Итоги 21-го тура будут подведены 22 февраля.