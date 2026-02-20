Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 21:25
Misli Premyer Liqasında XXI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda "Qəbələ" ilə qarşılaşan "Sumqayıt" rəqibi ilə qolsuz heç-heçə edib.
Bu nəticədən sonra "gənclik şəhəri" təmsilçisi 31 xalla turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. "Qəbələ" isə 15 xalla onuncudur.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (2:0) məğlub edib. XXI tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.
21:25
