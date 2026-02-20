İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 21:25
    Misli Premyer Liqasında XXI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda "Qəbələ" ilə qarşılaşan "Sumqayıt" rəqibi ilə qolsuz heç-heçə edib.

    Bu nəticədən sonra "gənclik şəhəri" təmsilçisi 31 xalla turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. "Qəbələ" isə 15 xalla onuncudur.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (2:0) məğlub edib. XXI tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    Futbol xəbərləri Misli Premyer Liqası "Qəbələ" klubu "Sumqayıt" klubu

