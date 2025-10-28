Судья-инспектор Асим Худиев назначен на матч Лиги конференций

Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, Худиев обслужит матч третьего тура Лиги конференций между северомакедонским клубом "Шкендия" и польской "Ягеллонией".

Игра состоится 6 ноября на национальном стадионе имени Тодора Проески в Скопье.