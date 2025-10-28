Судья-инспектор Асим Худиев назначен на матч Лиги конференций
Футбол
- 28 октября, 2025
- 18:39
Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, Худиев обслужит матч третьего тура Лиги конференций между северомакедонским клубом "Шкендия" и польской "Ягеллонией".
Игра состоится 6 ноября на национальном стадионе имени Тодора Проески в Скопье.
Последние новости
18:55
Президент вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
18:51
В Азербайджане пресечено производство поддельных препаратов против ящураПроисшествия
18:49
Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничествоВнешняя политика
18:39
Судья-инспектор Асим Худиев назначен на матч Лиги конференцийФутбол
18:36
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского районаВнутренняя политика
18:34
Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океанеДругие страны
18:22
Посол: Объем транзитных перевозок между Баку и Ашхабадом значительно увеличилсяВнешняя политика
18:19
ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложникаДругие страны
18:09