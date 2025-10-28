Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Asim Xudiyev UEFA-dan təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
A.Xudiyev UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turu çərçivəsində noyabrın 6-da keçiriləcək "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) – "Yagelloniya" (Polşa) görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qarşılaşma Skopye şəhərindəki "Todor Proeski" adına milli stadionda baş tutacaq.
