Судья матча "Карабах" - "Интер" получил назначение на Чемпионат Европы

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Боковой судья матча между командами "Карабах" (Азербайджан) и "Интер" (Италия) группового этапа Лиги Европы по футболу Ондржей Пеликан получил новое назначение в УЕФА. Как сообщает Report, Комитет судей УЕФА включил Пеликана в судейский состав Чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года, который состоится 17 - 30 июня в Чехии.

Он будет одним из двух местный судей, которые выступят в качестве резервного судьи в соревнованиях континентального первенства.

Отметим, что 11 декабря 2014 года гол Ричарда Алмейды на 90+4 минуте не был засчитан после знака Ондржея Пеликана, который просигнализировал об офсайде. Главный судья Мирослав Зелинка отменил гол, игра завершилась со счетом 0:0. После жалобы "Карабаха" ожидалось, что бригада судей будет наказана.