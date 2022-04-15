Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
Первый поединок дня состоится в Габале, где одноименная команда города встретится с "Сумгайытом".
Во второй игре "Карабах", лидирующий с 52 очками, сыграет с клубом "Шамаха", которая с 20 очками находится на 6-м месте.
Премьер-лига Азербайджана, XXIII тур
15 апреля (пятница)
17:00. "Габала» - "Сумгайыт"
Судьи: Рауф Джабаров, Намик Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
19:30. "Карабах" - "Шамаха"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Ряван Гамзазаде
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
"Азерсун Арена".
Отметим, что тур завершится 16 апреля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах".