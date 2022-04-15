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Стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
15 апреля 2022 г. 07:52
Стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

Первый поединок дня состоится в Габале, где одноименная команда города встретится с "Сумгайытом".

Во второй игре "Карабах", лидирующий с 52 очками, сыграет с клубом "Шамаха", которая с 20 очками находится на 6-м месте.

Премьер-лига Азербайджана, XXIII тур

15 апреля (пятница)

17:00. "Габала» - "Сумгайыт"

Судьи: Рауф Джабаров, Намик Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

19:30. "Карабах" - "Шамаха"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"Азерсун Арена".

Отметим, что тур завершится 16 апреля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Şamaxı"nı qəbul edəcək

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