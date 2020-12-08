Стартует последний тур группового этапа Лиги Чемпионов

Сегодня начинается последний тур группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня начинается последний тур группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день последнего, VI тура пройдут матчи в группах E, F, G и H.

В группе Е положение команд уже определилось, так что матчи будут носить формальный характер.

В группе итальянский "Лацио" и бельгийский "Брюгге" разыграют между собой второе место в группе, дающее право выхода в 1/8 финала турнира. Первое место уже застолбила за собой немецкая "Боруссия" из Дортмунда.

В группе G итальянский "Ювентус" сыграет с "Барселоной", этот матч определит лидера группы. В другой встрече киевское "Динамо" примет дома венгерский "Ференцварош", на кону будет стоять третье место и путевка в Лигу Европы.

Самый ожидаемый матч сегодняшнего вечера пройдет в Германии, где местный "Лейпциг" примет "Манчестер Юнайтед". У обеих команд, а также у французского ПСЖ, по 9 очков, но немцы уступают парижанам по личным встречам, и в матче с "красными дьяволами" их устроит только победа. Французы же примут дома потерявший всякие шансы турецкий "Башакшехир".

Отметим, что ранее в плей-офф вышли английские "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Севилья" и "Барселона", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Ювентус", а также португальский "Порту".