Стартует групповой раунд Лиги чемпионов по футболу, в котором впервые будет представлен Азербайджан

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября стартует групповой раунд Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу. Как сообщает Report, в самом престижном клубном турнире континента, который проводится с сезона 1955/1956, впервые примет участие и Азербайджан.

Это агдамская команда "Карабах". Наряду с коллективом из Азербайджана под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 выступят команды из еще 16 стран - Англии (5), Испании (4), Италии (3), Германии (3), Португалии (3), Франции (2), России (2), Швейцарии, Шотландии, Бельгии, Греции, Словении, Нидерландов, Украины, Турции и Кипра (1 клуб из каждой страны), в целом примет участие 31 клуб.

"Карабах" является первым азербайджанским клубом, завоевавшим путёвку в групповой этап ЛЧ, однако команда - не единственный дебютант. Немецкая команда "Лейпциг" также "дебютирует". В группе С соперниками агдамцев станут столичные клубы. Коллектив, главным тренером которого является Гурбан Гурбанов, сыграет с испанским "Атлетико", английским "Челси" и итальянским "Рома".

По традиции матчи первого тура состоятся во вторник и среду. Все матчи начнутся в 22:45 по бакинскому времени. В первом туре "Карабах" сыграет с клубом "Челси".

Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА представляет некоторые рекорды:

Больше всего матчей*: 87 - Икер Касильяс ("Реал", "Порту")

Больше всего голов: 57 - Лионель Месси ("Барселона")

Лучшая средняя результативность**: 1 гол за игру - Лионель Месси ("Барселона", 57 голов в 57 матчах группового этапа)

Больше всего сезонов***: 19 - Икер Касильяс ("Реал", "Порту")

Больше всего голов в одном матче: 5 - Луис Адриано (БАТЭ - "Шахтер" 0:7, 21 октября 2014 года)

Больше всего голов в одном сезоне: 11 - Криштиану Роналду ("Реал", 2015/16)

*без учета второго группового этапа

**минимум 10 забитых голов

***включая сезон 2017/18

Рекорды скорострельности

Самый быстрый гол: 10,96 секунды - Жонас ("Валенсия" - "Байер" 3:1, 1 ноября 2011 года)

Самый быстрый автогол: 2 минуты, 9 секунд - Иньиго Мартинес ("Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" 1:0, 23 октября 2013 года)

Самый быстрый хет-трик: 9 минут - Бафетимби Гомис ("Динамо" Загреб - "Лион" 1:7, 7 декабря 2011 года)

Возрастные рекорды

Самый молодой футболист: 16 лет и 87 дней - Селестин Бабаяро ("Андерлехт" - "Стяуа" 1:1, 23 ноября 1994 года)

Самый молодой автор гола: 17 лет 195 дней - Питер Офори-Куайе ("Русенборг" - "Олимпиакос" 5:1, 1 октября 1997 года)

Самый возрастной футболист: 43 года и 253 дня - Марко Баллотта ("Реал" - "Лацио" 3:1, 11 декабря 2007 года)

Самый возрастной автор гола: 38 лет и 59 дней - Франческо Тотти (ЦСКА - "Рома" 1:1, 25 ноября 2014 года)

Символическая сборная ''Барселоны'' от Карлеса Пуйоля

Больше всего сезонов*: 22 - "Барселона", "Реал", "Порту"

Больше всего очков: 18 (шесть раз) - "Милан" (1992/93), "Пари Сен-Жермен" (1994/95), "Спартак" (1995/96), "Барселона" (2002/03), "Реал" (2011/12 и 2014/15)

Меньше всего очков: 0 (19 раз) - в последний раз "Динамо" Загреб и "Брюгге" (2016/17)

Больше всего забитых голов в одном сезоне: 21 - "Боруссия" Дортмунд (2016/17)

Меньше всего забитых голов в одном сезоне: 0 (трижды) - "Депортиво" (2004/05), "Маккаби" Хайфа (2009/10), "Динамо" Загреб (2016/17)

Больше всего пропущенных голов в одном сезоне: 24 (дважды) - "БАТЭ" (2014/15), "Легия" (2016/17)

*включая сезон 2017/18

Самый результативный матч: "Боруссия" Дортмунд - "Легия" 8:4, 22 ноября 2016 года

Самая крупная победа: 8:0 (дважды) - "Ливерпуль" - "Бешикташ" 8:0 (6 ноября 2007 года), "Реал" - "Мальме" 8:0 (8 декабря 2015 года)

Самая результативная ничья: 4:4 (дважды) - "Гамбург" - "Ювентус" 4:4 (13 сентября 2000 года), "Байер" - "Рома" 4:4 (20 октября 2015 года)

Лига чемпионов

Групповой этап, I тур

12 сентября

Группа А

22:45. "Бенфика" (Португалия) - МОИК (Москва, Россия)

22:45. "Манчестер Юнайтед" - (Англия) "Базель" (Швейцария)

Группа В

22:45. "Бавария" (Германия) - "Андерлехт" (Бельгия)

22:45. "Селтик" (Шотландия) - ПСЖ (Франция)

Группа С

22:45. - "Атлетико" (Испания) "Рома" (Италия)

22:45. "Челси" - (Англия) "Карабах" (Азербайджан)

Группа D

22:45. "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

22:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Спортинг" (Португалия)

13 сентября

Группа Е

22:45. "Марибор" (Словения) - "Спартак" (Москва, Россия)

22:45. "Ливерпуль" (Англия) - "Севилья" (Испания)

Группа F

22:45. "Фейеноорд" (Голландия) - "Манчестер Сити" (Англия)

22:45. "Шахтёр" (Украина) - "Наполи" (Италия)

Группа G

22:45. "Лейпциг" (Германия) - "Монако" (Франция)

22:45. "Порту" - (Португалия) - "Бешикташ" (Турция)

Группа H

22:45. "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

22:45. "Реал Мадрид" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)