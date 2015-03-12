 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стартовал отборочный турнир чемпионата мира 2018 года

    Первая игра началась между новым членом ФИФА Восточным Тимором и Монголией

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Как сообщает Report, первая игра в азиатской зоне началась в 11:00 по бакинскому времени между новым членом ФИФА Восточным Тимором и Монголией.

    Сегодня также пройдут еще пять игр этого региона: Камбоджа - Макао, Шри-Ланка - Бутан, Тайвань - Бруней, Индия - Непал и Йемен - Пакистан. Ответные матчи пройдут 17 марта. 6 победителей попадут в число 40 основных сборных, которые будут разделены на 8 групп, состоящих из 5 команд. 

    В целом в отборочном турнире ЧМ-2018 примет участие рекордное количество - 209 команд. Они проведут между собой порядка 900 матчей.

    Отметим, что финальный турнир ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России -  Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи будут сыграны на 12 стадионах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi