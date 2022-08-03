Первый тайм в игре "Карабах" - "Ференцварош" завершился ничьей

Стартовал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия).

Первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проходящего в Баку между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем", завершился ничьей.

Как передает Report , нападающий "скакунов" Квабена Овусу на 34-й минуте поразил ворота "Ферецвароша" - 1:1.

20:23

Венгерский "Ференцварош" открыл счет в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает Report , на 17-й минуте матча отличился Франк Боли.

20:05

Стартовал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия).

Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:00.

Матчем управляет шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом.