Первый тайм в игре "Карабах" - "Ференцварош" завершился ничьей

Первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проходящего в Баку между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем", завершился ничьей.
Как передает
20:23
Венгерский "Ференцварош" открыл счет в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
Как сообщает
20:05
Стартовал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия).
Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:00.
Матчем управляет шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом.