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Первый тайм в игре "Карабах" - "Ференцварош" завершился ничьей

Первый тайм в игре "Карабах" - "Ференцварош" завершился ничьей Стартовал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия).
Футбол
3 августа 2022 г. 20:59
Первый тайм в игре Карабах - Ференцварош завершился ничьей

Первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проходящего в Баку между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем", завершился ничьей.

Как передает Report, нападающий "скакунов" Квабена Овусу на 34-й минуте поразил ворота "Ферецвароша" - 1:1.

20:23

Венгерский "Ференцварош" открыл счет в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает Report, на 17-й минуте матча отличился Франк Боли.

20:05

Стартовал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия).

Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:00.

Матчем управляет шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" - "Ferentsvaroş" oyununda 2-ci hissə başlayıb

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