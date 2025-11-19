Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Стамбульский "Галатасарай" намерен арендовать игрока "Реала"

    Футбол
    • 19 ноября, 2025
    • 01:57
    Стамбульский Галатасарай намерен арендовать игрока Реала

    Стамбульский "Галатасарай" с оптимизмом смотрит на вариант с арендой крайнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса, однако турецкий гранд готов заключить подобное соглашение только при условии, что "сливочные" будут покрывать половину оклада 24-летнего футболиста в виде выплат, распределенных на несколько месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщает AS.

    По информации источника, бразильский вингер может рассмотреть вариант с переходом в аренду в команду, выступающую в Лиге чемпионов, чтобы получить большее количество игрового времени.

    В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

    "Qalatasaray" "Real Madrid"in hücumçusunu icarəyə götürmək istəyir

