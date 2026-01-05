Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции почти на 16%

    Азербайджан в 2025 году импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и фаянс на сумму $44,322 млн, что на 15,8% меньше, чем в 2024 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, в декабре Турция поставила в Азербайджан цемент, стекло, керамику и фаянс на сумму $5,288 млн (+22%).

    В 2025 году общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и фаянса из Турции увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $4 млрд 499,901 млн, а в декабре она выросла на 13,5% до $385 млн.

    цемент керамика стекло Турция импорт
    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijan imports $44.3M in cement and ceramics from Türkiye in 2025

