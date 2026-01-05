Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции почти на 16%
Бизнес
- 05 января, 2026
- 16:24
Азербайджан в 2025 году импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и фаянс на сумму $44,322 млн, что на 15,8% меньше, чем в 2024 году.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, в декабре Турция поставила в Азербайджан цемент, стекло, керамику и фаянс на сумму $5,288 млн (+22%).
В 2025 году общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и фаянса из Турции увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $4 млрд 499,901 млн, а в декабре она выросла на 13,5% до $385 млн.
Последние новости
17:06
Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал AzexportФинансы
17:01
В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человекВ регионе
16:52
Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжениемИнфраструктура
16:52
Видео
Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-ЙоркаДругие страны
16:45
Фото
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканаламВнутренняя политика
16:35
БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в ИндииВнешняя политика
16:33
В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президентаДругие страны
16:29
Мацей Берестецки: Украина первый транш кредита ЕС получит во втором квартале 2026 годаДругие страны
16:24