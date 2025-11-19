İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    "Qalatasaray" "Real Madrid"in hücumçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 01:07
    Qalatasaray Real Madridin hücumçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubu "Real Madrid"in cinah hücumçusu Rodriqo Qoesi icarəyə götürmək istəyir. Lakin Türkiyə klubu "Real Madrid" 24 yaşlı futbolçunun maaşının yarısını bir neçə ay ərzində ödəyəcəyi təqdirdə belə müqavilə imzalamağa hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AS məlumat yayıb.

    Məlumata görə, braziliyalı cinah oyunçusu daha çox oyun vaxtı qazanmaq üçün Çempionlar Liqası komandasına icarəyə verilə bilər.

    Rodriqo Qoes cari mövsümdə 13 oyunda meydana çıxıb və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalının məlumatına görə, futbolçunun bazar qiyməti 80 milyon avrodur.

