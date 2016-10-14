Стало известно время начала продажи билетов на матч "Карабах" - ПАОК

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА агдамский клуб "Карабах" примет греческий ПАОК.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, билеты будут выставлены на продажу с 12:00 с 17 октября.

Болельщики могут приобрести их в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Секторы № 1-7 и 22-27 - 1 AZN

Секторы № 8-10 и 19-21 - 2 AZN

Секторы № 11,12 и 17, 18, 29, 38 - 5 AZN

Секторы № 13 и 16 - 10 AZN

Секторы № 14 и 15 - 20 AZN

VİP - 50 AZN.

Отметим, что матч "Карабах" - ПАОК состоится 20 октября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.