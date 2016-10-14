 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стало известно время начала продажи билетов на матч "Карабах" - ПАОК

    Болельщики смогут приобрести билеты в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА агдамский клуб "Карабах" примет греческий ПАОК.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, билеты будут выставлены на продажу с 12:00 с 17 октября.

    Болельщики могут приобрести их в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

    Секторы № 1-7 и 22-27 - 1 AZN

    Секторы № 8-10 и 19-21 - 2 AZN

    Секторы № 11,12 и 17, 18, 29, 38 - 5 AZN

    Секторы № 13 и 16 - 10 AZN

    Секторы № 14 и 15 - 20 AZN

    VİP - 50 AZN.

    Отметим, что матч "Карабах" - ПАОК состоится 20 октября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi