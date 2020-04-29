​Стало известно, когда возобновится английская премьер-лига

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса COVID-19, может возобновиться 13 июня.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, руководство лиги уже обратилось к клубам, футболистам и тренерам с письмами о сроках продолжения чемпионата. Возобновить групповые тренировки команды смогут уже в середине мая. Последнее решение остается за правительством Великобритании, чьего разрешения на проведение футбольных матчей ждут в АПЛ.

Данным делом занимается министр культуры Британии Оливер Дауден, который также отвечает за проведение других массовых мероприятий. По данным источника, он провел "продуктивные переговоры" об отмене ограничений.

Клубы АПЛ 1 мая обсудят вопрос о возобновлении турнира 8 июня.