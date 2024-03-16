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Стали известны сроки восстановления игрока "Барселоны" Педри

Стали известны сроки восстановления игрока "Барселоны" Педри Полузащитник "Барселоны" Педри скоро приступит к тренировкам с каталонской командой.
Футбол
16 марта 2024 г. 06:58
Стали известны сроки восстановления игрока Барселоны Педри

Полузащитник "Барселоны" Педри скоро приступит к тренировкам с каталонской командой.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport, 21-летний испанский футболист сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". То же самое касается и другого хавбека – Френки де Йонга.

Напомним, первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Наполи" с общим счётом 4:2.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из "Лас-Пальмаса" за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

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