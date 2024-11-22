О нас

Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций

Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций Сборная Испании по футболу сыграют с командой Нидерландов в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги наций. Жеребьевка прошла в Ньоне (Швейцария).
Футбол
22 ноября 2024 г. 16:04
Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций

Сборная Испании по футболу сыграют с командой Нидерландов в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги наций. Жеребьевка прошла в Ньоне (Швейцария).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также в четвертьфинале плей-офф между собой сыграют сборные Хорватии и Франции, Дании и Португалии, Италии и Германии. Четвертьфинальные встречи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

В стыковых матчах лиг А и В между собой сыграют команды Турции и Венгрии, Украины и Бельгии, Австрии и Сербии, Греции и Шотландии. В рамках стыковых матчей лиг В и С между собой встречи проведут сборные Косово и Исландии, Болгарии и Ирландии, Армении и Грузии, Словакии и Словении. Сборные Гибралтара и Латвии, а также Мальты и Люксембурга сыграют в стыковых матчах лиг С и D.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb

Экслюзивные новости

Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi