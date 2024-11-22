Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций

Сборная Испании по футболу сыграют с командой Нидерландов в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги наций. Жеребьевка прошла в Ньоне (Швейцария).

Сборная Испании по футболу сыграют с командой Нидерландов в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги наций. Жеребьевка прошла в Ньоне (Швейцария).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также в четвертьфинале плей-офф между собой сыграют сборные Хорватии и Франции, Дании и Португалии, Италии и Германии. Четвертьфинальные встречи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

В стыковых матчах лиг А и В между собой сыграют команды Турции и Венгрии, Украины и Бельгии, Австрии и Сербии, Греции и Шотландии. В рамках стыковых матчей лиг В и С между собой встречи проведут сборные Косово и Исландии, Болгарии и Ирландии, Армении и Грузии, Словакии и Словении. Сборные Гибралтара и Латвии, а также Мальты и Люксембурга сыграют в стыковых матчах лиг С и D.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).