Стадион в Ханкенди будет сдан в эксплуатацию к сентябрю - ВИДЕО

Стадион в Ханкенди будет сдан в эксплуатацию к сентябрю

Стадион в Ханкенди будет сдан в эксплуатацию к сентябрю текущего года.

Об этом сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Согласно информации, ремонтно-восстановительные работы ведутся ускоренными темпами в рамках подготовки к III Играм СНГ.

Стадион в Ханкенди был построен в 1956 году и вмещает 15 тысяч зрителей. В советское время здесь проводил домашние матчи агдамский клуб "Карабах". Согласно проекту, обновленный стадион будет оборудован раздевалками для футболистов, конференц-залами, медицинскими кабинетами, помещениями для судей и технического персонала.

Кроме того, на территории появятся кассы, точки общественного питания, наземные парковки и контрольно-пропускные пункты.

На стадионе в Ханкенди в сентябре планируется провести соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ.