Среди участников Великой Отечественной Войны был и футболист "Нефтчи"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Среди участников Великой Отечественной Войны был некогда выступавший за "Нефтчи" футболист Федор Гусев.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале Evro-futbol.Ru.

Отмечается, что родившийся в 1915 году Федор Иванович Гусев играл на позиции правого полузащитника. Ранее он выступал в саратовских командах "Спартак" и "Динамо" (нынешний "Сокол"). Далее Гусев носил форму хоккейной команды "Динамо", участвовал в соревнованиях по велосипедному спорту и гребле.

В 1939 году спортсмен переехал в Сталинград (ныне Волгоград) и носил форму местной команды "Динамо". Во время войны он работал на пароме на территории завода "Красный октябрь", участвовал в обороне Сталинграда, проявил героизм. Гусев сумел под вражеским обстрелом присоединить в воде трос к барже и вывести на берег полные солдат две баржи моторной лодки.

После войны футболист выступал в команде "Трактор" (ныне "Ротор-Волгоград"), саратовском "Динамо" и в "Нефтчи" в 1946-1947 годы. Фамилия капитана флагмана Гусева в протоколах и газетных статьях того периода указана как Гусейнов.

Завершивший карьеру в 1948 году футболист скончался 17 января 1984 года.