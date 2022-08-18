Среди команд в Лиге чемпионов "Карабах" больше всех владеет мячом

После первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА обнародованы статистические данные.

После первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА обнародованы статистические данные.

Как передает Report, азербайджанский "Карабах" – команда, наиболее владеющая мячом на континентальном клубном турнире номер один.

Коллектив во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым занял первое место с 64 процентами. Турецкий "Трабзонспор" занимает второе место с 62 процентами, а шотландский "Рейнджерс" - третье с 56 процентами.

Отметим, что "Карабах" в первом матче плей-офф сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень). Ответный матч состоится 23 августа на Dusan Arena в Пльзене и стартует в 23:00 по бакинскому времени.