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Среди команд в Лиге чемпионов "Карабах" больше всех владеет мячом

Среди команд в Лиге чемпионов "Карабах" больше всех владеет мячом После первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА обнародованы статистические данные.
Футбол
18 августа 2022 г. 10:30
Среди команд в Лиге чемпионов Карабах больше всех владеет мячом

После первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА обнародованы статистические данные.

Как передает Report, азербайджанский "Карабах" – команда, наиболее владеющая мячом на континентальном клубном турнире номер один.

Коллектив во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым занял первое место с 64 процентами. Турецкий "Трабзонспор" занимает второе место с 62 процентами, а шотландский "Рейнджерс" - третье с 56 процентами.

Отметим, что "Карабах" в первом матче плей-офф сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень). Ответный матч состоится 23 августа на Dusan Arena в Пльзене и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Çempionlar Liqasında topa ən çox sahib olan komandadır

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